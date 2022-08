Nancy Brilli, sparita da tempo dal piccolo e grande schermo: cosa fa oggi l’attrice? (Di giovedì 11 agosto 2022) Sempre più lontana dai set cinematografici e televisivi, Nancy Brilli resta comunque un attrice molto amata dal pubblico. Ma cosa sta facendo oggi? Nancy Brilli (foto ansa)Attrice di grande successo e di straordinaria bravura con una carriera lunga ed intensa. Da qualche tempo però Nancy Brilli non è più presente in tv come lo era in passato e in molti si chiedono che fine abbia fatto. Una vita fatta sì di successo ma anche di sfide molto difficili, soprattutto a causa di problemi di salute. Un successo meritato La nota attrice nasce a Roma il 10 aprile del 1964. Di origini ucraine e orfana di madre all’età di 10 anni, grazie ad una compagna di classe di scuola superiore, Vittoria Squitieri, figlia ... Leggi su topicnews (Di giovedì 11 agosto 2022) Sempre più lontana dai set cinematografici e televisivi,resta comunque un attrice molto amata dal pubblico. Masta facendo(foto ansa)Attrice disuccesso e di straordinaria bravura con una carriera lunga ed intensa. Da qualcheperònon è più presente in tv come lo era in passato e in molti si chiedono che fine abbia fatto. Una vita fatta sì di successo ma anche di sfide molto difficili, soprattutto a causa di problemi di salute. Un successo meritato La nota attrice nasce a Roma il 10 aprile del 1964. Di origini ucraine e orfana di madre all’età di 10 anni, grazie ad una compagna di classe di scuola superiore, Vittoria Squitieri, figlia ...

