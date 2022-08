Maurizio Costanzo è morto? Chiarezza sulle parole di Maria De Filippi (Di giovedì 11 agosto 2022) Maurizio Costanzo è morto? Facciamo Chiarezza sulle parole di Maria De Filippi, che hanno raggiunto il web oggi, 11 agosto 2022. La conduttrice ha parlato del marito, non piangere giovanissimo. Maurizio Costanzo ha infatti 83 anni, contro i 60 di Maria De Filippi. Tra i due ci sono ben 23 anni di differenza che in questo momento si fanno sentire più del solito. Non è infatti un mistero che, qualora morissero entrambi per vecchiaia e non per altre cause, a lasciare prima questa vita sarebbe proprio Maurizio Costanzo. Proprio al pensiero di quel momento, le parole di Maria De Filippi sembrano essere ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 11 agosto 2022)? FacciamodiDe, che hanno raggiunto il web oggi, 11 agosto 2022. La conduttrice ha parlato del marito, non piangere giovanissimo.ha infatti 83 anni, contro i 60 diDe. Tra i due ci sono ben 23 anni di differenza che in questo momento si fanno sentire più del solito. Non è infatti un mistero che, qualora morissero entrambi per vecchiaia e non per altre cause, a lasciare prima questa vita sarebbe proprio. Proprio al pensiero di quel momento, lediDesembrano essere ...

