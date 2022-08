LIVE Ginnastica artistica, Europei 2022 in DIRETTA: scocca l’ora dell’Italia! Fate in gara dalle 17.50 (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE: GERMANIA DAVANTI A OLANDA LA CRONACA DELLA SECONDA SUDDIVISIONE: L’INSERIMENTO DI KOVACS 17.06 La Romania è in linea con la Spagna e ha nove decimi di ritardo dall’Ungheria alla vigilia dell’ultima rotazione. Germania e Olanda resteranno davanti. 17.05 Brava Ana Barbosu alla trave: 13.233 (5.3), si inserisce provvisoriamente in seconda posizione. 17.05 Attenzione al volteggio, anche in ottica finale pensando ad Asia D’Amato. Tjasa Kysselef si ferma a una media di 12.866, Teja Belak sbaglia il primo salto e non esegue il secondo: slovene sottotono. 17.04 Un po’ meglio Silviana Sfiringu con un esercizio da 5.0 come nota di partenza: 12.533. 17.00 Antonia Duta cade due volte: 11.066 per la rumena. Andando avanti così la finale a squadre rimarrà un miraggio. Il movimento è ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE: GERMANIA DAVANTI A OLANDA LA CRONACA DELLA SECONDA SUDDIVISIONE: L’INSERIMENTO DI KOVACS 17.06 La Romania è in linea con la Spagna e ha nove decimi di ritardo dall’Ungheria alla vigilia dell’ultima rotazione. Germania e Olanda resteranno davanti. 17.05 Brava Ana Barbosu alla trave: 13.233 (5.3), si inserisce provvisoriamente in seconda posizione. 17.05 Attenzione al volteggio, anche in ottica finale pensando ad Asia D’Amato. Tjasa Kysselef si ferma a una media di 12.866, Teja Belak sbaglia il primo salto e non esegue il secondo: slovene sottotono. 17.04 Un po’ meglio Silviana Sfiringu con un esercizio da 5.0 come nota di partenza: 12.533. 17.00 Antonia Duta cade due volte: 11.066 per la rumena. Andando avanti così la finale a squadre rimarrà un miraggio. Il movimento è ...

