LIVE Canottaggio, Europei 2022 in DIRETTA: finale per Rodini e Cesarini nel doppio pesi leggeri, due senza maschile, doppi azzurri e Soares in semifinale (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.37 Sono le britanniche Emily Craig ed Imogen Grant a staccare il pass per la finale in 7.42.44. Per Valentina Rodini e Federica Cesarini c’è l’ingresso all’ultimo atto con il miglior tempo. 12.35 Seconda batteria con le spagnole Sanchez/Navarro, le svizzere Merz/Rol, le britanniche Craig/Grant, le sorelle Reichardt per la Germania, Heaphy/Cremen per l’Irlanda, le polacche Welna/Jasinska. 12.33 Benissimo l’Italia! Dopo un testa a testa con la Francia, le transalpine mollano e Rodini e Cesarini vanno a chiudere in 7.41.67, conquistando immediatamente l’accesso in finale! Tutti gli altri equipaggi ai ripescaggi. 12.25 Arriva uno dei piatti forti della spedizione azzurra, il ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.37 Sono le britanniche Emily Craig ed Imogen Grant a staccare il pass per lain 7.42.44. Per Valentinae Federicac’è l’ingresso all’ultimo atto con il miglior tempo. 12.35 Seconda batteria con le spagnole Sanchez/Navarro, le svizzere Merz/Rol, le britanniche Craig/Grant, le sorelle Reichardt per la Germania, Heaphy/Cremen per l’Irlanda, le polacche Welna/Jasinska. 12.33 Benissimo l’Italia! Dopo un testa a testa con la Francia, le transalpine mollano evanno a chiudere in 7.41.67, conquistando immediatamente l’accesso in! Tutti gli altri equipaggi ai ripescaggi. 12.25 Arriva uno dei piatti forti della spedizione azzurra, il ...

infoitsport : LIVE Canottaggio, Europei 2022 in DIRETTA: due senza maschile e doppio femminile in semifinale - zazoomblog : LIVE Europei 2022 liveblog in DIRETTA: bene Panziera e Martinenghi in corso canottaggio e ginnastica - #Europei… - Nuotomania : DA OASPORT - #Artistica #Canottaggio #Ciclismo LIVE Europei 2022, liveblog in DIRETTA: nuoto, ginnastica artistica,… - zazoomblog : LIVE Canottaggio Europei 2022 in DIRETTA: dalle 9.00 le batterie Italia con tante novità - #Canottaggio #Europei… - zazoomblog : LIVE Canottaggio Europei 2022 in DIRETTA: giornata dedicata alle batterie - #Canottaggio #Europei #DIRETTA: -