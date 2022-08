Iva Zanicchi nuda su Instagram: ‘Profilo hackerato’ (Di giovedì 11 agosto 2022) Iva Zanicchi nuda su Instagram. No, la celebre cantante non ha virato per una svolta sensuale della sua carriera. Quanto accaduto è piuttosto riconducibile all’ attacco hacker che l’ha vista protagonista. Finita sotto i riflettori per la comparsa sul proprio profilo di uno scatto che la ritraeva senza veli, la foto incriminata è poi stata subito rimossa ma nonostante ciò la cantante ha tenuto a mettere nero su bianco cosa le fosse successo. Leggi anche: D’Iva, stasera in tv lo show di Iva Zanicchi su Canale 5: chi sono gli ospiti, programma e prossima puntata Iva Zanicchi nuda su Instagram: cosa è successo La celebre cantante ha da sempre utilizzato il proprio profilo Instagram per condividere con i fan alcuni momenti della sua vita, rendendoli così ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 agosto 2022) Ivasu. No, la celebre cantante non ha virato per una svolta sensuale della sua carriera. Quanto accaduto è piuttosto riconducibile all’ attacco hacker che l’ha vista protagonista. Finita sotto i riflettori per la comparsa sul proprio profilo di uno scatto che la ritraeva senza veli, la foto incriminata è poi stata subito rimossa ma nonostante ciò la cantante ha tenuto a mettere nero su bianco cosa le fosse successo. Leggi anche: D’Iva, stasera in tv lo show di Ivasu Canale 5: chi sono gli ospiti, programma e prossima puntata Ivasu: cosa è successo La celebre cantante ha da sempre utilizzato il proprio profiloper condividere con i fan alcuni momenti della sua vita, rendendoli così ...

