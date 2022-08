Isola pedonale a Via De Concilii il 12 e 13 agosto | ecco l’ordinanza

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 11 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Il sindaco di Avellino Gianluca Festa ordina in via del tutto sperimentale, che nei giorni di venerdì 12 e sabato 132022, dalle ore 21:30 alle ore 01:00 del giorno successivo:l a pedonalizzazione di Via Lorenzo De, con divieto di transito e di circolazione;divieto di circolazione in Viale Italia nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Dee l’intersezione con Via Sellitto/Del Gaudio; obbligo di svolta a sinistra in Via Sellitto all’intersezione con Viale Italia per i veicoli provenienti da Via Roma, obbligo di svolta a sinistra in Viale Italia all’intersezione con Via F.lli Ciocca per i veicoli provenienti da Via Marconi/Dorso; obbligo di svolta a destra in Via F.lli Del Gaudio all’intersezione con Viale Italia per i veicoli provenienti da Via Colombo. Restano ...