Inter, Gazzetta: “Skriniar blindato da Pinamonti, ma occhio al Psg” (Di giovedì 11 agosto 2022) Inter, CDS- Come riporta ad oggi il CdS la squadra Inter è in balia del mercato in uscita dopo Pinamonti al Sassuolo si vuole blindare lo slovacco. “Slovacco da blindare In fondo, sarebbe questo il modo più semplice per andare incontro alle richieste di tutti. In primis di Simone Inzaghi, che vede nello slovacco il punto di riferimento difensivo del suo progetto. Dei tifosi, che da inizio giugno hanno fatto diventare virale l’hashtag “Skrigno non si tocca”. E in fondo anche degli stessi dirigenti: loro avrebbero tentennato solo per cifre ben superiori a quelle che il Psg starebbe pensando di presentare all’Inter. Il club parigino aveva già offerto 55: potrebbe spingersi più su, ma non troppo. A maggior ragione adesso che la stagione è alle porte e, dunque, è assai complicato trovare un sostituto all’altezza dello ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 11 agosto 2022), CDS- Come riporta ad oggi il CdS la squadraè in balia del mercato in uscita dopoal Sassuolo si vuole blindare lo slovacco. “Slovacco da blindare In fondo, sarebbe questo il modo più semplice per andare incontro alle richieste di tutti. In primis di Simone Inzaghi, che vede nello slovacco il punto di riferimento difensivo del suo progetto. Dei tifosi, che da inizio giugno hanno fatto diventare virale l’hashtag “Skrigno non si tocca”. E in fondo anche degli stessi dirigenti: loro avrebbero tentennato solo per cifre ben superiori a quelle che il Psg starebbe pensando di presentare all’. Il club parigino aveva già offerto 55: potrebbe spingersi più su, ma non troppo. A maggior ragione adesso che la stagione è alle porte e, dunque, è assai complicato trovare un sostituto all’altezza dello ...

Gazzetta_it : Zhang sempre più stretto all'Inter: è a Milano a lungo termine, il programma - Gazzetta_it : Psg, nuovo assalto a Skriniar. Inzaghi fa muro, ora tocca all'Inter #calciomercato - Gazzetta_it : Inter, 10 gol subiti in 5 amichevoli: Inzaghi ha una settimana per chiudere il buco in difesa #InterVillarreal - Cucciolina96251 : RT @NonSoloJuve: “ORA SU SKRINIAR MENO NUBI” ??”Con i 20mln incassati dalla cessione di Pinamonti al Sassuolo, le casse dell’inter tirano… - SxNolan_ : RT @InterHubOff: ???? Oggi l’Inter lancerà ufficialmente la seconda maglia da trasferta bianca e colore “light acqua” con una grafica che raf… -