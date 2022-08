«Il cinema ci salva dalla tristezza. Ai bimbi insegno a guardare» (Di giovedì 11 agosto 2022) L'artista al Festival di Locarno: «Oggi è più difficile raccontare storie: anche la realtà ormai è virtuale» Leggi su ilgiornale (Di giovedì 11 agosto 2022) L'artista al Festival di Locarno: «Oggi è più difficile raccontare storie: anche la realtà ormai è virtuale»

ZenatiDavide : Grease è vivo e lotta ancora insieme a noi boomers: di Stefania Piazzo – Un po’ di leggerezza salva la vita. Era l’… - BarbieXanax : @UomoEspo birds of prey è uscito a inizio covid, The suicide squad nel bel mezzo delle ondate e rilasciato in chiar… - cronachelucane : COLDIRETTI: «CUPPARO “SALVA” L’AGRICOLTURA CON POCHI SPICCIOLI D’EURO AD AZIENDA» - Duro attacco dell’associazione… - Marotta14Mauro : RT @Moonlightshad1: Oltre 80 anni di storia del cinema, più di 3.000 film girati negli studi di Cinecittà 51 dei quali hanno vinto l’Oscar… - mau__ro : ?? #TheInvocationOfEnverSimaku Horror finto docu dove non si salva nulla. A volte mi chiedo come si possano produrr… -