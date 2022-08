I look da vacanza: cosa portare in valigia per essere glamour (Di giovedì 11 agosto 2022) La vacanza chiama, ma le idee scarseggiano? Vi suggeriamo cosa portare in valigia per un’estate glamour e altamente trendy rispettando tutti i pezzi must have di stagione. C’è chi è già partito per le vacanze, chi è anche tornato con la morte nel cuore al pensiero di dover attendere un altro anno per gustarsi il meritato riposo. E poi c’è chi deve ancora partire, in attesa che la follia di agosto arrivi al termine lasciando le mete turistiche meno affollate e più godibili. Nel dubbio, vi suggeriamo alcune dritte per capire qual è il look perfetto da vacanza. cosa portare in valigia per essere assolutamente glamour questa estate? Crediti: Calzedonia/InstagramTantissimi sono i capi ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 11 agosto 2022) Lachiama, ma le idee scarseggiano? Vi suggeriamoinper un’estatee altamente trendy rispettando tutti i pezzi must have di stagione. C’è chi è già partito per le vacanze, chi è anche tornato con la morte nel cuore al pensiero di dover attendere un altro anno per gustarsi il meritato riposo. E poi c’è chi deve ancora partire, in attesa che la follia di agosto arrivi al termine lasciando le mete turistiche meno affollate e più godibili. Nel dubbio, vi suggeriamo alcune dritte per capire qual è ilperfetto dainperassolutamentequesta estate? Crediti: Calzedonia/InstagramTantissimi sono i capi ...

