Genova | maxi rissa con spranghe in pieno centro dopo una rapina | denunciati 3 giovani

StaserasolounTG : RT @rep_genova: Genova, maxi rissa tra minori in pieno centro dopo una rapina, tre denunciati [aggiornamento delle 16:07] - rep_genova : Genova, maxi rissa tra minori in pieno centro dopo una rapina, tre denunciati [aggiornamento delle 16:07] - LiguriaOggi : Genova, maxi rissa in centro: un diciottenne rapinato e aggredito - lavocedigenova : Guasto a uno dei motori, maxi ritardo per il traghetto Genova-Palermo - Laumare9 : MERDE! Autostrade, maxi cantiere di Ferragosto: dall'8 al 20 interventi al casello di Genova Ovest - Genova 24 -

Il portale Agipronews riferisce che a essere premiata è stata la Liguria: aè stata centrata ...INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO Come investire il jackpot del Superenalotto in caso di...rissa ieri sera tra minori stranieri non accompagnati e maggiorenni in pieno centro a, in via Tollot, una traversa di via San Vincenzo. Circa 30 giovani si sono fronteggiati con ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Scene di violenza e non solo, ieri sera in centro a Genova. Circa una trentina di ragazzi si sono fronteggiati, anche muniti di spranghe e bottiglie, ma solo in 3 sono stati denunciati. Fra le vittime ...