Fondi, viola il divieto di avvicinamento e va dalla moglie: arrestato ragazzo di 19 anni (Di giovedì 11 agosto 2022) Aveva già un provvedimento di divieto di avvicinamento alla propria moglie ma il ragazzo, un cittadino indiano di 19 anni, non l'ha voluto rispettare. Non gli importava. Lui è andato comunque da sua moglie, anche lei 19enne. L'ha raggiunta e l'ha costretta a lasciare l'abitazione dove abitava nel centro storico di Fondi. L'abitazione che in realtà lui, nonostante il divieto, non aveva mai lasciato. Leggi anche: Roma: "Sono incinta, il mio compagno mi ha picchiata". Soccorsa in codice rosso, ma poi scappa dall'Ospedale Cos'è successo Il divieto di avvicinamento gli era stato imposto dal Giudice di Latina Dr.ssa Castriota. Un divieto che non ha mai rispettato. Proprio per questo il Sost. Proc. della ...

