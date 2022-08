Elezioni: con Lega presidente Unione ciechi, Salvini ricorda 'battaglie importanti' (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. (Adnkronos) - Mario Barbuto, presidente dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti, sarà candidato dalla Lega alle Elezioni politiche del 25 settembre. “Siamo orgogliosi di accogliere Mario in squadra” dice il segretario del partito, Matteo Salvini. “Insieme al presidente Barbuto e al ministro Erika Stefani -ricorda- abbiamo già combattuto battaglie importanti al fianco delle persone cieche, ipovedenti e con disabilità plurime. Siamo pronti a combatterne e a vincerne molte altre. La Lega si conferma concreta, aperta, pronta ad accogliere donne e uomini capaci e di valore. Attendiamo con fiducia il voto degli italiani del 25 settembre”. Barbuto, classe 1954, catanese di nascita ma residente ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. (Adnkronos) - Mario Barbuto,dell'italianae ipovedenti, sarà candidato dallaallepolitiche del 25 settembre. “Siamo orgogliosi di accogliere Mario in squadra” dice il segretario del partito, Matteo. “Insieme alBarbuto e al ministro Erika Stefani -- abbiamo già combattutoal fianco delle persone cieche, ipovedenti e con disabilità plurime. Siamo pronti a combatterne e a vincerne molte altre. Lasi conferma concreta, aperta, pronta ad accogliere donne e uomini capaci e di valore. Attendiamo con fiducia il voto degli italiani del 25 settembre”. Barbuto, classe 1954, catanese di nascita ma residente ...

CarloCalenda : In questo caso il bello della politica è la prevedibilità. Il ?@pdnetwork? si alleerà con i 5S un minuto dopo le el… - repubblica : Elezioni, Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro candidati con Sinistra Italiana e Verdi. Fratoianni: 'Orgoglioso' [di… - ilpost : Ilaria Cucchi e l’attivista sindacale Aboubakar Soumahoro si candideranno alle elezioni con Sinistra Italiana e Ver… - AdornatoAntonio : RT @ilfattoblog: 'Io non merito una destra meloniana, ma la destra vincerà le #elezioni e sarà colpa del #Pd, non di noi elettori o degli a… - EliElielba : RT @CarloCalenda: In questo caso il bello della politica è la prevedibilità. Il ?@pdnetwork? si alleerà con i 5S un minuto dopo le elezioni… -