Di Lorenzo | «Sirigu prima della finale dell’Europeo ci consegnò dei biglietti motivanti Fu toccante»

Nella lunga (e emozionante) lettera che Di Lorenzo ha scritto per Cronache di Spogliatoio, c'è un passaggio sul nuovo acquisto del Napoli Salvatore Sirigu, un aneddoto dell'Europeo. È interessante riportarlo. Sirigu è un leader. Dovete sapere, miei compagni di viaggio, che lo scorso luglio ho ricevuto diversi messaggi su WhatsApp. Erano di Salvatore Sirigu, insieme lottavamo per vincere l'Europeo. prima di ogni sfida, ci mandava un messaggio motivante sulla chat di squadra. Alle porte della finale, poi, ha raccolto alcuni videomessaggi per ogni calciatore: familiari, amici. Li ha montati e ci ha fatto vedere a sorpresa il risultato. Un momento toccante, di quelli che ti arrivano dentro. Poi, a ognuno di noi ha consegnato un biglietto.

