Dal nucleare al ponte sullo Stretto | il programma del centrodestra

(Di giovedì 11 agosto 2022) A 44 giorni dal voto, ilchiude il suoelettorale e i leader mettono il sigillo al testo, dando il via libera. E' un documento diviso in 15 punti che spazia dalla conferma dell'...

...il ricorso alpulito e sicuro". Sulle infrastrutture , la promessa è racchiusa soprattutto nel "potenziamento della rete dell'alta velocità per collegare tutto il territorio nazionale......che lasciano immaginare nuovi accorciamenti della prescrizione (trasformata in improcedibilità... valutando anche il ricorso alpulito e sicuro ', cavallo di battaglia di Salvini. In ... Il fantastico mondo del nucleare francese: EDF vuole un risarcimento da 8 miliardi di euro dallo Stato In una dichiarazione rilasciata questo giovedì, l'agenzia nucleare ucraina Energoatom ha dichiarato che 'gli invasori russi hanno nuovamente bombardato l'impianto nucleare di Zaporizhzhia e l'area lim ...A 44 giorni dal voto, il centrodestra chiude il suo programma elettorale e i leader mettono il sigillo al testo, dando il via libera. E’ un documento diviso ...