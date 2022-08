Cristiano Malgioglio svela un dramma: «Sono stato operato d'urgenza» (Di giovedì 11 agosto 2022) Cristiano Malgioglio ha rilasciato una lunga intervista sul settimanale Oggi in cui ha parlato della sua vita privata ed ha fatto delle confessioni inedite. Nello specifico, il cantautore ha rivelato che, non molto tempo fa, fu costretto ad operarsi urgentemente a causa della scoperta di una malattia. Il protagonista è solito effettuare dei controlli periodici per monitorare le sue condizioni di salute. Durante una visita finalizzata ad effettuare una mappatura dei nei, ha scoperto che qualcosa non andasse. I medici, infatti, hanno ritenuto opportuno effettuare un'intervento immediato. L'ex opinionista del GF Vip, poi, ha anche fatto una confessione molto privata legata alla sua vita sentimentale. Il drammatico racconto di Cristiano Malgioglio: perché fu operato ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 11 agosto 2022)ha rilasciato una lunga intervista sul settimanale Oggi in cui ha parlato della sua vita privata ed ha fatto delle confessioni inedite. Nello specifico, il cantautore ha rivelato che, non molto tempo fa, fu costretto ad operarsi urgentemente a causa della scoperta di una malattia. Il protagonista è solito effettuare dei controlli periodici per monitorare le sue condizioni di salute. Durante una visita finalizzata ad effettuare una mappatura dei nei, ha scoperto che qualcosa non andasse. I medici, infatti, hanno ritenuto opportuno effettuare un'intervento immediato. L'ex opinionista del GF Vip, poi, ha anche fatto una confessione molto privata legata alla sua vita sentimentale. Iltico racconto di: perché fu...

