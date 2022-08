Azione-Iv, chiuso l’accordo. Renzi si consegna a Calenda: «Guiderà lui la campagna elettorale» (Di giovedì 11 agosto 2022) Carlo Calenda e Matteo Renzi hanno siglato l’accordo per quello che il segretario di Italia Viva definisce «terzo polo» e il leader di Azione chiama «un’alternativa seria e pragmatica al bipopulismo di destra e sinistra». L’annuncio l’hanno dato pressoché contemporaneamente sui social, con due post accomunati solo da una certa enfasi e dall’uso della parola «generosità». Una virtù che Renzi si arroga e che Calenda gli riconosce e che fuori dal linguaggio di maniera appare come l’ammissione del fatto che il primo s’è consegnato mani e piedi al secondo. «Lascio volentieri che sia Carlo Calenda a guidare la campagna elettorale», ha scritto Renzi nel suo post tanto lungo quanto stringato è stato quello ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 11 agosto 2022) Carloe Matteohanno siglatoper quello che il segretario di Italia Viva definisce «terzo polo» e il leader dichiama «un’alternativa seria e pragmatica al bipopulismo di destra e sinistra». L’annuncio l’hanno dato pressoché contemporaneamente sui social, con due post accomunati solo da una certa enfasi e dall’uso della parola «generosità». Una virtù chesi arroga e chegli riconosce e che fuori dal linguaggio di maniera appare come l’ammissione del fatto che il primo s’èto mani e piedi al secondo. «Lascio volentieri che sia Carloa guidare la», ha scrittonel suo post tanto lungo quanto stringato è stato quello ...

