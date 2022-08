Wta Montreal | continua la marcia di Camila Giorgi | battuta anche Mertens

giulyleclerc : RT @Gazzetta_it: Wta Montreal, continua la marcia di Camila Giorgi: battuta anche la Mertens - Gazzetta_it : Wta Montreal, continua la marcia di Camila Giorgi: battuta anche la Mertens - TennisWorldit : Wta Toronto - Giorgi 'da record' contro Mertens: obiettivo ottavi raggiunto: A esattamente un anno dal 6-3 7-5 a Mo… - infoitsport : Masters 1000 Montreal e WTA 1000 Toronto: Il programma completo di Mercoledì 10 Agosto 2022 - livetennisit : Masters 1000 Montreal e WTA 1000 Toronto: Il programma completo di Mercoledì 10 Agosto 2022 -

Al "National Bank Open", torneo1000 dotato di un montepremi di 2.697.250 dollari di scena sul cemento di Toronto, la 30enne di Macerata, numero 29e campionessa in carica, dopo aver battuto ...Diretta Canadian Open 2022/ AtpToronto video streaming: avanti Giorgi! Netta l'affermazione di Camila Giorgi nel primo set, vinto dall'azzurra per 6 - 3 con ben tre break proprio ...Prestazione ancora convincente di Camila, senza perdere set, e tenendo sempre in pugno la belga 10 agosto 2021, Camila Giorgi batte a Montreal Elise Mertens, nona testa di serie del 1000 del Canada, e ...Camila Giorgi si è qualificata per gli ottavi di finale al torneo Wta 1000 di Toronto, battendo in due set, col punteggio di 6-3, 7-5, la belga Elise Mertens, n.37 del ranking. (ANSA) ...