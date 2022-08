Usa: 4.000 beagle salvati da un laboratorio, ora cercano casa (Di mercoledì 10 agosto 2022) In quello che è probabilmente il più grande salvataggio di cani nella storia degli Stati Uniti, quasi 4.000 beagle sono stati sottratti da una struttura della Virginia che li voleva vendere ai ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 10 agosto 2022) In quello che è probabilmente il più grande salvataggio di cani nella storia degli Stati Uniti, quasi 4.000sono stati sottratti da una struttura della Virginia che li voleva vendere ai ...

Usa: 4.000 beagle salvati da un laboratorio, ora cercano casa In quello che è probabilmente il più grande salvataggio di cani nella storia degli Stati Uniti, quasi 4.000 beagle sono stati sottratti da una struttura della Virginia che li voleva vendere ai laboratori per esperimenti sui farmaci. I volontari dell'organizzazione protagonista di questo mega salvataggio,... Usa,'se l'Iran attacca i nostri cittadini gravi conseguenze' Secondo il dipartimento di Giustizia Usa, un componente delle Guardie della rivoluzione iraniana, Shahram Poursafi, alias Mehdi Rezayi, aveva pianificato di pagare dei sicari 300.000 dollari per far ...