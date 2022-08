SUPERQUARK: PIERO ANGELA RACCONTA LA TIROIDE, IL SITO DI ROCCAPELAGO E LE MICROPLASTICHE (Di mercoledì 10 agosto 2022) Trovare il partner giusto non è facile, ma lo è ancora meno per alcune specie che sembrano avere tutto contro. Nella quinta puntata di “SUPERQUARK”, in onda mercoledì 10 agosto alle 21.25 su Rai 1, continua il viaggio nel gioco della seduzione con i documentari della BBC e si va a scoprire quali sono le specie animali che riescono a sopravvivere benché abbiano scarsissime probabilità di successo nel corteggiamento: alcune devono cercare un partner dove è quasi impossibile trovarne uno, altre devono adattarsi a un mondo totalmente diverso rispetto a quello dei loro genitori o per riuscire a riprodursi hanno sviluppato alcune delle strategie più straordinarie in natura. Approfondimento poi sulla TIROIDE, una ghiandola piccola ma molto importante di cui si conoscono le proprietà ma meno i suoi veri meccanismi di autoregolazione. C’è oggi un progetto ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 10 agosto 2022) Trovare il partner giusto non è facile, ma lo è ancora meno per alcune specie che sembrano avere tutto contro. Nella quinta puntata di “”, in onda mercoledì 10 agosto alle 21.25 su Rai 1, continua il viaggio nel gioco della seduzione con i documentari della BBC e si va a scoprire quali sono le specie animali che riescono a sopravvivere benché abbiano scarsissime probabilità di successo nel corteggiamento: alcune devono cercare un partner dove è quasi impossibile trovarne uno, altre devono adattarsi a un mondo totalmente diverso rispetto a quello dei loro genitori o per riuscire a riprodursi hanno sviluppato alcune delle strategie più straordinarie in natura. Approfondimento poi sulla, una ghiandola piccola ma molto importante di cui si conoscono le proprietà ma meno i suoi veri meccanismi di autoregolazione. C’è oggi un progetto ...

bubinoblog : #SUPERQUARK: PIERO ANGELA RACCONTA LA TIROIDE, IL SITO DI ROCCAPELAGO E LE MICROPLASTICHE - vale_angeletti : RT @SuperQuarkRai: La calunnia è un venticello... Piero Angela cita il Barbiere di Siviglia di Rossini per parlare dei danni alla reputazio… - CorrNazionale : Gli ambienti più ostili per trovare un partner al centro della nuova puntata di “#Superquark” con #PieroAngela, in… - fabriziomico : RT @UnDueTreBlog: #SuperQuark – Quinta puntata del 10 agosto 2022 – Con Piero Angela – Anticipazioni, temi e servizi. - _PuntoZip_ : Stasera in TV: “Superquark” con Piero Angela. Gli ambienti più ostili per trovare un partner -