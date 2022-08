Spezia Dragowski, il polacco ha risolto con la Fiorentina: ora la firma con i liguri (Di mercoledì 10 agosto 2022) Dragowski ha risolto la controversia con la Fiorentina e ora è pronto a restare a La Spezia per firmare con i liguri Dragowski ha risolto la controversia con la Fiorentina e ora è pronto a restare a La Spezia per firmare con i liguri. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il portiere polacco è pronto a iniziare la sua nuova avventura in Serie A con lo Spezia dopo aver risolto alcune situazioni burocratiche con la società Viola. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 agosto 2022)hala controversia con lae ora è pronto a restare a Laperre con ihala controversia con lae ora è pronto a restare a Laperre con i. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il portiereè pronto a iniziare la sua nuova avventura in Serie A con lodopo averalcune situazioni burocratiche con la società Viola. L'articolo proviene da Calcio News 24.

