“Si consola con lui”. Ilary Blasi, ecco il nome del ‘nuovo amico’: bello, giovane ed ex di due donne vip (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il nuovo amico di Ilary Blasi. Dopo Francesco Totti, anche la conduttrice dell’Isola dei Famosi starebbe frequentando un’altra persona. L’addio più clamoroso del 2022 continua a far parlare e si arricchisse ogni giorno di un nuovo capitolo. Dopo vent’anni insieme e tre figli, Christian, Chanel e Isabel, a luglio, tramite due comunicati stampa firmati ognuno per sé, la coppia ha annunciato il divorzio. Da allora Francesco Totti e Ilary Blasi sono finiti al centro della cronaca rosa. Ogni spostamento è seguito passo passo dai paparazzi e infatti l’ex capitano della Roma è stato pizzicato (nuovamente) con Noemi Bocchi, la sua nuova presunta fiamma, già nota al gossip a inizio anno, quando fu fotografata allo stadio proprio dietro al Pupone. Da lì la notizia della crisi e dei tradimenti di Totti, poi smentiti sia da lui ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il nuovo amico di. Dopo Francesco Totti, anche la conduttrice dell’Isola dei Famosi starebbe frequentando un’altra persona. L’addio più clamoroso del 2022 continua a far parlare e si arricchisse ogni giorno di un nuovo capitolo. Dopo vent’anni insieme e tre figli, Christian, Chanel e Isabel, a luglio, tramite due comunicati stampa firmati ognuno per sé, la coppia ha annunciato il divorzio. Da allora Francesco Totti esono finiti al centro della cronaca rosa. Ogni spostamento è seguito passo passo dai paparazzi e infatti l’ex capitano della Roma è stato pizzicato (nuovamente) con Noemi Bocchi, la sua nuova presunta fiamma, già nota al gossip a inizio anno, quando fu fotografata allo stadio proprio dietro al Pupone. Da lì la notizia della crisi e dei tradimenti di Totti, poi smentiti sia da lui ...

J23Zacky : @Mondodimotori @spatriarcatow @citrepiotta @Seghinho3 Imbarazzante quanto poco tu conosca della materia e dei probl… - giabro1960 : @navelis67 Io invece credo che quest'anno farà divertire,e molto,i tifosi della Roma,con dietro Dybala e Pellegrini… - cowardlyleo_ : Non io che arrivo al lavoro di pessimo umore ma faccio finta di niente, il capo mi sgama e finisco per piangere per… - infoitcultura : Ben Affleck: senza Jennifer Lopez si «consola» con il figlio Samuel - joy9122722 : “il pensiero accarezza , ma non consola “ Grande! (e chi si accontenta non ama con ardente passione) #ardononvivo ?? -