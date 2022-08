Sassuolo, non solo cessioni: preso Pinamonti (Di mercoledì 10 agosto 2022) Se a caratterizzare gran parte del calciomercato fatto dal Sassuolo è stato il tema cessioni, adesso il club neroverde si è attivato anche per quanto riguarda le operazioni in entrata. Una decisione necessaria a sopperire alle partenze dei big della squadra di Dionisi. Dopo l’addio di Scamacca infatti anche Raspadori è a un passo dalla cessione – vestirà la maglia del Napoli – e per non ritrovarsi con un buco in attacco l’amministratore delegato Carnevali si è messo sulle tracce di un sostituto all’altezza. A rimpiazzare il classe 2000 sarà Andrea Pinamonti, che nell’ultima stagione ha contribuito in maniera determinante alla salvezza dell’Empoli. Dopo la fine dell’esperienza in Toscana l’attaccante era rientra all’Inter ma adesso, dopo una vita trascorsa in prestito, Pinamonti dirà definitivamente addio al club ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 agosto 2022) Se a caratterizzare gran parte del calciomercato fatto dalè stato il tema, adesso il club neroverde si è attivato anche per quanto riguarda le operazioni in entrata. Una decisione necessaria a sopperire alle partenze dei big della squadra di Dionisi. Dopo l’addio di Scamacca infatti anche Raspadori è a un passo dalla cessione – vestirà la maglia del Napoli – e per non ritrovarsi con un buco in attacco l’amministratore delegato Carnevali si è messo sulle tracce di un sostituto all’altezza. A rimpiazzare il classe 2000 sarà Andrea, che nell’ultima stagione ha contribuito in maniera determinante alla salvezza dell’Empoli. Dopo la fine dell’esperienza in Toscana l’attaccante era rientra all’Inter ma adesso, dopo una vita trascorsa in prestito,dirà definitivamente addio al club ...

