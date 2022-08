Prisma: una clip e nuove immagini della serie (Di mercoledì 10 agosto 2022) Al Festival di Locarno è stata presentata in anteprima la serie Prisma, in arrivo il 21 settembre su Prime Video, ecco una clip e nuove immagini. Prisma arriverà sugli schermi di Prime Video il 21 settembre e online, in occasione della presentazione alla 75esima edizione del Locarno Film Festival, sono state presentate una clip e nuove immagini. Nel video si vede il giovane protagonista mentre si prova un vestito elegante e si scatta un selfie. Prisma, la nuova serie Original italiana di Ludovico Bessegato, è stata in anteprima mondiale Fuori Concorso alla 75esima edizione del Locarno Film Festival con i primi due episodi. La serie di formazione scritta da Ludovico ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 10 agosto 2022) Al Festival di Locarno è stata presentata in anteprima la, in arrivo il 21 settembre su Prime Video, ecco unaarriverà sugli schermi di Prime Video il 21 settembre e online, in occasionepresentazione alla 75esima edizione del Locarno Film Festival, sono state presentate una. Nel video si vede il giovane protagonista mentre si prova un vestito elegante e si scatta un selfie., la nuovaOriginal italiana di Ludovico Bessegato, è stata in anteprima mondiale Fuori Concorso alla 75esima edizione del Locarno Film Festival con i primi due episodi. Ladi formazione scritta da Ludovico ...

comingsoonit : Prestata oggi in anteprima al Locarno Film Festival, #Prisma, la nuova serie originale italiana di @PrimeVideoIT co… - dituttounpop : Una nuova clip di #Prismalaserie dal 21 settembre su @PrimeVideoIT - PrismaSpedizion : RT @PrismaSpedizion: Una nuova grande ro-ro naviga per Ctn - Prisma Logistics - PasqualeDoto : Zeus, ti chiede, la tua SUPERAM è estremamente precisa? Si, non sbaglia una virgola. Come mai? Fa tacere l'ignoranz… - Luca_Zunino : 1983: Lancia Prisma, elegante tre volumi che ha dimostrato di avere una personalità spiccata ed ha conquistato una… -