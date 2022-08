Polonia, a scuola di tiro dalla terza media: da settembre le lezioni per imparare a sparare (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma, 10 ago — Dal prossimo settembre in Polonia farà curriculum scolastico anche l’abilità di maneggiare armi da fuoco, con sessioni di tiro al poligono e lezioni dedicate alla familiarizzazione con fucili e pistole. «In questo modo i polacchi saranno in grado di difendersi». Sono le parole del ministro dell’Istruzione Przemys?aw Czarnek all’emittente Republika Television e riprese da L’Espresso. «Se avessimo fatto questa proposta solo qualche anno fa, avremmo subito forti critiche da parte dell’opposizione. Ma oggi credo che tutti siamo d’accordo sul fatto che l’addestramento alla difesa deve tornare». In Polonia gli studenti imparano a sparare Casus belli alla base dell’iniziativa è stato infatti l’invasione russa dell’Ucraina. Ritrovarsi la guerra davanti allo zerbino di casa ha ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma, 10 ago — Dal prossimoinfarà curriculum scolastico anche l’abilità di maneggiare armi da fuoco, con sessioni dial poligono ededicate alla familiarizzazione con fucili e pistole. «In questo modo i polacchi saranno in grado di difendersi». Sono le parole del ministro dell’Istruzione Przemys?aw Czarnek all’emittente Republika Television e riprese da L’Espresso. «Se avessimo fatto questa proposta solo qualche anno fa, avremmo subito forti critiche da parte dell’opposizione. Ma oggi credo che tutti siamo d’accordo sul fatto che l’addestramento alla difesa deve tornare». Ingli studenti imparano aCasus belli alla base dell’iniziativa è stato infatti l’invasione russa dell’Ucraina. Ritrovarsi la guerra davanti allo zerbino di casa ha ...

