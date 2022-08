No, il vaiolo delle scimmie non circola «solo nei Paesi in cui è stato distribuito il vaccino Pfizer» (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il 24 luglio 2022 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra due mappe del mondo, suddivise per Paesi. Secondo quanto si legge nella stessa immagine, la prima mappa, in cui compare il logo dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), mostrerebbe in quale Stati si sono registrati casi di vaiolo delle scimmie (o monkeypox) a partire da maggio 2022. La seconda mappa mostrerebbe invece in quali Paesi sarebbe stato distribuito il vaccino anti Covid-19 prodotto da Pfizer e BioNTech. Secondo la chiave di lettura fornita dalle immagini sembrerebbe che i Paesi in cui sono stati registrati casi di vaiolo delle scimmie siano per la maggior parte gli stessi dove ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il 24 luglio 2022 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra due mappe del mondo, suddivise per. Secondo quanto si legge nella stessa immagine, la prima mappa, in cui compare il logo dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), mostrerebbe in quale Stati si sono registrati casi di(o monkeypox) a partire da maggio 2022. La seconda mappa mostrerebbe invece in qualisarebbeilanti Covid-19 prodotto dae BioNTech. Secondo la chiave di lettura fornita dalle immagini sembrerebbe che iin cui sono stati registrati casi disiano per la maggior parte gli stessi dove ...

