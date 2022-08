Neuromed, luce a raggi X per disegnare i farmaci neurologici del futuro (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – Una ‘luce’ a raggi X per disegnare le terapie neurologiche del futuro. E’ la prospettiva delineata da uno studio internazionale al quale ha partecipato l’Irccs Neuromed di Pozzilli (Isernia), pubblicato sull”European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging’. Il lavoro parte dalla considerazione che “uno dei più grandi sforzi” in atto “a livello mondiale è la ricerca di nuovi farmaci neuroprotettivi, capaci di prevenire o rallentare la progressione di patologie neurodegenerative come la malattia di Alzheimer”. La nuova tecnica di indagine descritta nello studio “permette di osservare tridimensionalmente i neuroni e le loro strutture intracellulari con un altissimo dettaglio, studiando le alterazioni causate dalla malattia e, di conseguenza, osservando su modelli ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – Una ‘’ aX perle terapie neurologiche del. E’ la prospettiva delineata da uno studio internazionale al quale ha partecipato l’Irccsdi Pozzilli (Isernia), pubblicato sull”European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging’. Il lavoro parte dalla considerazione che “uno dei più grandi sforzi” in atto “a livello mondiale è la ricerca di nuovineuroprotettivi, capaci di prevenire o rallentare la progressione di patologie neurodegenerative come la malattia di Alzheimer”. La nuova tecnica di indagine descritta nello studio “permette di osservare tridimensionalmente i neuroni e le loro strutture intracellulari con un altissimo dettaglio, studiando le alterazioni causate dalla malattia e, di conseguenza, osservando su modelli ...

