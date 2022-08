Morte Olivia Newton John: l’attrice di Grease ha espresso un ultimo desiderio (Di mercoledì 10 agosto 2022) Olivia Newton John si è spenta a 73 anni: l’indimenticabile attrice di Grease ha espresso un ultimo desiderio. Col ruolo di Sandy di Grease ha fatto sognare i fan di tutto il mondo, raggiungendo un successo straordinario. Olivia Newton John si è spenta lunedì 8 agosto a 73 anni anni, lasciando un grande vuoto. l’attrice L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 10 agosto 2022)si è spenta a 73 anni: l’indimenticabile attrice dihaun. Col ruolo di Sandy diha fatto sognare i fan di tutto il mondo, raggiungendo un successo straordinario.si è spenta lunedì 8 agosto a 73 anni anni, lasciando un grande vuoto.L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

pasqual86761857 : @SkyItalia pago quasi 500€ all'anno per avere Sky + Sky Cinema, e mi mettete Grease a pagamento per sciacallare sul… - libero_it : La dedica di #JohnTravolta a #OliviaNewtonJohn il giorno della sua morte ha commosso tutti. - virgilio_it : La dedica di #JohnTravolta a #OliviaNewtonJohn il giorno della sua morte ha commosso tutti. - FeracoRaffaella : @alelombardo29 @NFratoianni Non ci sperare. Io non ho alcuna stima per Salvini. Ieri si è rammaricato della morte d… - Massimo59622428 : Addio a Sandy di Grease: “il tumore mi ha insegnato molto sulla compassione” -