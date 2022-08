Maltempo in Campania, prorogata allerta meteo per piogge e temporali (Di mercoledì 10 agosto 2022) Dopo il nubifragio che si è abbattuto ieri in Campania, un nuovo avviso di criticità meteo per piogge e temporali è stato diramato dalla Protezione Civile. L’allerta sarà valido dalle 12 alle 21 di domani, sull’intero territorio regionale. Si prevedono ancora rovesci e temporali sparsi, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 10 agosto 2022) Dopo il nubifragio che si è abbattuto ieri in, un nuovo avviso di criticitàperè stato diramato dalla Protezione Civile. L’sarà valido dalle 12 alle 21 di domani, sull’intero territorio regionale. Si prevedono ancora rovesci esparsi, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Agenzia_Ansa : Maltempo in Campania e situazione critica in Irpinia: a Monteforte Irpino, alle porte di Avellino, le violente prec… - Agenzia_Ansa : Il maltempo colpisce Capri, turisti in fuga dalla dalla celebre piazzetta. Al largo dell'isola si è formata anche… - vigilidelfuoco : #Maltempo in Campania, oltre 200 interventi dei #vigilidelfuoco: 80 interventi ad Avellino, 60 a Benevento, 90 a Ca… - hh_lux : RT @vigilidelfuoco: #Maltempo in Campania, oltre 200 interventi dei #vigilidelfuoco: 80 interventi ad Avellino, 60 a Benevento, 90 a Casert… - Tg3web : Il maltempo si è spostato al centro-sud, con allerta gialla in sette regioni. Critica la situazione in alcune zone… -