La nonna che abbandona il nipote in auto per andare a giocare in una sala bingo (Di mercoledì 10 agosto 2022) Si sente parlare sempre più spesso di bambini lasciati in auto da familiari troppo impegnati in faccende di ogni tipo. L'ultimo caso arriva dalla provincia di Treviso: qui, attorno alle 21 e 3o di qualche giorno fa, un bimbo di 8 anni è stato abbandonato in auto dalla nonna diretta in una sala bingo. L'episodio è stato riportato da Antenna 3, che ne ha chiarito i contorni. nonna abbandona nipotino in auto per giocare in una sala bingo: cosa è successo Da quel che si apprende, il bambino era stato affidato all'anziana dai genitori, che erano partiti per le vacanze e che, probabilmente, non avevano fatto i conti con la "passione" (o per meglio dire, dipendenza) della donna per le ...

