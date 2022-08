(Di mercoledì 10 agosto 2022) Nel complesso gioco del calciomercato, l'equilibrio tra entrate e uscite è fondamentale, ancor più in periodi come gli ultimi...

Calciomercato.com

Alla società bianconera non basterà comprare altri calciatori ( Kostic e Depay gli ultimi della) se non prende almeno un paio di centrocampisti di valore e, soprattutto, se Allegri non ...... l'arrivo di Filip Kostic allapotrebbe sbloccare la cessione di Luca Pellegrini, sempre all'interno delladei partenti. L'Atalanta farebbe sul serio per mettere a disposizione di ... Juve, la lista degli esuberi: da Alex Sandro ad Arthur fino a Kean Calciomercato Juventus, l'intreccio con il Real Madrid offre uno spiraglio importante ai bianconeri nella corsa a Milinkovic Savic.Il 'tormentone' Pinamonti sembra avviarsi, finalmente, alla conclusione. C'è l'accordo tra Inter e Sassuolo per il trasferimento dell'attaccante classe 1999.