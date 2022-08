Garmin Enduro 2 appena lanciato: resistente e con grande batteria (Di mercoledì 10 agosto 2022) Garmin, società statunitense che sviluppa tecnologie di aviazione e commerciali per GPS, ha lanciato sul mercato il nuovo super smartwatch Garmin Enduro 2, dotato di connettività GPS e progettato soprattutto per resistere a condizioni estreme grazie al suo massiccio design ed al display touch da 1,4 pollici a colori (280 x 280 pixel) anti riflesso e Memory-In-Pixel transflettivo preservato da un vetro in zaffiro. Malgrado la sua forte resistenza il suo peso è di soli 70 gr., incluso il cinturino in nylon Ultrafit da 26mm. Altro punto forte è l’autonomia della batteria, dotata di tecnologia SatlQ, il cui compito è quello di ottimizzare le prestazioni della batteria e specialmente per quanto riguarda la ricarica solare. Il dispositivo, infatti, può garantire fino a 150 ore di utilizzo ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 10 agosto 2022), società statunitense che sviluppa tecnologie di aviazione e commerciali per GPS, hasul mercato il nuovo super smartwatch2, dotato di connettività GPS e progettato soprattutto per resistere a condizioni estreme grazie al suo massiccio design ed al display touch da 1,4 pollici a colori (280 x 280 pixel) anti riflesso e Memory-In-Pixel transflettivo preservato da un vetro in zaffiro. Malgrado la sua forte resistenza il suo peso è di soli 70 gr., incluso il cinturino in nylon Ultrafit da 26mm. Altro punto forte è l’autonomia della, dotata di tecnologia SatlQ, il cui compito è quello di ottimizzare le prestazioni dellae specialmente per quanto riguarda la ricarica solare. Il dispositivo, infatti, può garantire fino a 150 ore di utilizzo ...

