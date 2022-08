Foglianise | tutto pronto per la sfilata dei carri E c’è grande attesa per le Vibrazioni

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– E’per ladeidi grano in programma il prossimo 16 agosto aattesta anche per il concerto de “Le” che sarà l’evento conclusivo di un ricco palinsesto che vedrà spettacoli musicali e di cabaret – come quello con Uccio De Santis – attività per i bambini e momenti culturali. Il sindaco Giovanni Mastrocinque invita i cittadini a partecipare all’evento rinomato nel Sannio dopo il periodo pandemico che ha condizionato tutta la cittadinanza. Ecco il ricco programma che si concluderà il prossimo 18 agosto con uno spettacolo di fuochi pirotecnici. Ecco il programma: Mercoledi 10 agosto ore 21 Balli latino americani con le Stelle italiane in piazza Santa ...

