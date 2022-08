Federico attraversa ponte dal Nepal e viene arrestato in India ' Non ha pagato la tassa di ingresso | rischia fino a 8 anni'

leggoit : Federico attraversa ponte dal Nepal e viene arrestato in India. «Non ha pagato la tassa di ingresso, da un mese è i… - Kissmaniaco2 : RT @TgrRaiPiemonte: Attraversa un ponte dal Tibet senza pagare la tassa di 40 euro, arrestato dalle autorità indiane il 18enne alessandrino… - ChiaraPottini : RT @TgrRaiPiemonte: Attraversa un ponte dal Tibet senza pagare la tassa di 40 euro, arrestato dalle autorità indiane il 18enne alessandrino… - TgrRaiPiemonte : Attraversa un ponte dal Tibet senza pagare la tassa di 40 euro, arrestato dalle autorità indiane il 18enne alessand… -

non sapeva esattamente dove si trovasse e la polizia contesta il mancato pagamento di una tassa di 40 euro, quindi una presenza non autorizzata sul territorio, con il rischio dai 2 agli 8 ...Negri rischia da 2 a 8 anni di carcere. Arrestato dalla polizia dello Stato dell'Uttar Pradesh per non aver pagato un pedaggio di 40 ...Ha attraversato un ponte che collega il Nepal all'India a metà a luglio ed è stato arrestato dalla polizia dello Stato dell'Uttar Pradesh. Federico Negri, classe 1994, ...Federico Negri rischia da 2 a 8 anni di carcere. Arrestato dalla polizia dello Stato dell'Uttar Pradesh per non aver pagato un pedaggio di 40 euro ...