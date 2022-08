exsebio : Leggere despagnolizzazione e andare a rivedersi il tuit sulla Roma di Fonseca di qualche giorno fa per apprezzare a… - GalonKocong : @SerieA_Lawas Milan: Digao Inter: Gresko Napoli: Sarri Juventus: Fonseca Lazio: Couto Roma: Cicinho - paolo2004_25 : @micronde3 @michael34575730 @PaskTorcasio @DiMarzio @juventusfc Io ti sto dicendo che la juve ha nettamente troppi… - TMit_news : Com'è cambiata la #Roma dall'arrivo di Mourinho? La formazione giallorossa dalla fine del ciclo Fonseca a quella po… - Walter83fr : @eddajesu @FGiallorossa @supporter_roma @Rodo97AsRoma Non so se è infondata,ma mi ha dato questa impressione, che f… -

Calciomercato.com

Per la cronaca, comunque laha battuto anche quella compagine è sulla panchina c'era un più modesto, quindi, prima di parlare, pensate! La cosa che, comunque i soliti rosiconi stasera ...Quante cose sono cambiate in due anni per Gonzalo Villar , finito ai margini del progettodopo una stagione importante sotto la guida di. Lo spagnolo adesso saluterà nuovamente il club ... Ex Roma, Fonseca conquista il Lille: esordio record e boom di interazioni social L'esordio di Paulo Fonseca sulla panchina del Lille non poteva essere più positivo. L'ex tecnico della Roma, alla prima esperienza professionale dopo l'addio alla Capitale, ha bagnato il debutto in Li ...Villar al fantacalcio - Silurato da Mourinho, il giovane centrocampista spagnolo ha scelto di rilanciarsi in quel di Genova, sponda blucerchiata ...