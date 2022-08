Elezioni, Letta-Meloni, fine del fair play. Lui: Si incipria, ma è amica di Orban. Lei: Sei un misogino (Di mercoledì 10 agosto 2022) “C’eravamo tanto amati”, ma fino alle Elezioni. Perché l’ormai ex coppia Meloni (Sandra) e Letta (Raimondo), da quando è partita la corsa al voto non si risparmia scintille. A far scoppiare la polemica odierna le parole del segretario del Pd che ha invitato la leader di Fdi ad avere “una faccia sola”, spiegando che “sta cercando di riposizionarsi, cambiare immagine, incipriarsi. Mi sembra una operazione abbastanza complicata quando i punti di riferimento sono la Polonia e Orban. Quella intervista mi sembra un modo per rifarsi l’immagine ma è l’esatto contrario del discorso in Spagna per Vox, è un’altra storia”, dice con riferimento all’intervista a Panorama. “Non ho bisogno di incipriarmi, Letta tradisce misoginia”, replica arrabbiata la leader di Fratelli d’Italia: ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 10 agosto 2022) “C’eravamo tanto amati”, ma fino alle. Perché l’ormai ex coppia(Sandra) e(Raimondo), da quando è partita la corsa al voto non si risparmia scintille. A far scoppiare la polemica odierna le parole del segretario del Pd che ha invitato la leader di Fdi ad avere “una faccia sola”, spiegando che “sta cercando di riposizionarsi, cambiare immagine,rsi. Mi sembra una operazione abbastanza complicata quando i punti di riferimento sono la Polonia e. Quella intervista mi sembra un modo per rifarsi l’immagine ma è l’esatto contrario del discorso in Spagna per Vox, è un’altra storia”, dice con riferimento all’intervista a Panorama. “Non ho bisogno dirmi,tradisce misoginia”, replica arrabbiata la leader di Fratelli d’Italia: ...

