Elezioni, Calenda: “No incontro oggi con Renzi ma accordo su questioni di fondo” (Di mercoledì 10 agosto 2022) ROMA – “Non è fissato un incontro oggi, ma ci sentiamo, stanno lavorando gli staff”, e soprattutto “stiamo lavorando su una lista unica con una chiara indicazione sulla leadership. Qual è? Non lo dico prima che sia chiuso l’accordo. Mara Carfagna? Avrebbe le capacità, ma lo vedremo… Abbiamo raggiunto su questi punti l’accordo, ci sono tutte le premesse per chiudere ma il diavolo, si sa, si nasconde nei dettagli”. E’ quanto ha detto il segretario di Azione, Carlo Calenda (foto), intervistato questa mattina a “Omnibus” su La7. “Sulle questioni di fondo l’accordo è raggiunto” con Renzi e ora, ha concluso Calenda, “si discute su altre cose rilevanti”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 10 agosto 2022) ROMA – “Non è fissato un, ma ci sentiamo, stanno lavorando gli staff”, e soprattutto “stiamo lavorando su una lista unica con una chiara indicazione sulla leadership. Qual è? Non lo dico prima che sia chiuso l’. Mara Carfagna? Avrebbe le capacità, ma lo vedremo… Abbiamo raggiunto su questi punti l’, ci sono tutte le premesse per chiudere ma il diavolo, si sa, si nasconde nei dettagli”. E’ quanto ha detto il segretario di Azione, Carlo(foto), intervistato questa mattina a “Omnibus” su La7. “Sulledil’è raggiunto” cone ora, ha concluso, “si discute su altre cose rilevanti”. L'articolo L'Opinionista.

SkyTG24 : #9agosto Nella rilevazione di @you_trend @AgenziaQuorum per Sky Tg24 a livello di coalizioni, in uno scenario in cu… - SkyTG24 : #9agosto Come cambiano i #sondaggi dopo la rottura tra Calenda e il Pd: secondo la rilevazione curata da… - LaStampa : 46 giorni al voto - Nasce il Piccolo Centro di Calenda e Renzi. Ora la destra può davvero puntare al cappotto - ledicoladelsud : Elezioni, Renzi “Con Calenda ancora no accordo, ci vediamo domani” - marco42635789 : RT @gasparripdl: È stato Berlusconi a volere Draghi in Banca d’Italia prima e alla Bce poi. È stato Berlusconi a proporre l’elezione di Dra… -