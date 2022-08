Elezioni 2022, Raggi: “Subito regole chiare per parlamentarie M5S” (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – “Servono regole, chiare e da Subito, per le parlamentarie”. E’ quanto scrive su Facebook Virginia Raggi, ex sindaca di Roma e consigliera capitolina del M5S in vista delle Elezioni del 25 settembre 2022. “In questi giorni in tanti scrivono a me in qualità di membro del Comitato di Garanzia del M5S chiedendomi chiarimenti sulle modalità in cui saranno svolte le parlamentarie. Ho sottoposto da una decina di giorni la questione agli altri membri del Comitato, al presidente Giuseppe Conte e al Garante Beppe Grillo. In qualità di membro del comitato di garanzia, la più votata, credo che vada data una risposta immediata”, mette in guardia Raggi. “Il movimento – sottolinea – si sta accingendo a presentare le liste per le ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – “Servonoe da, per le”. E’ quanto scrive su Facebook Virginia, ex sindaca di Roma e consigliera capitolina del M5S in vista delledel 25 settembre. “In questi giorni in tanti scrivono a me in qualità di membro del Comitato di Garanzia del M5S chiedendomi chiarimenti sulle modalità in cui saranno svolte le. Ho sottoposto da una decina di giorni la questione agli altri membri del Comitato, al presidente Giuseppe Conte e al Garante Beppe Grillo. In qualità di membro del comitato di garanzia, la più votata, credo che vada data una risposta immediata”, mette in guardia. “Il movimento – sottolinea – si sta accingendo a presentare le liste per le ...

