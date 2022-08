Donna trovata senza vita in un bosco a Trieste La procura: 'Fu suicidio' (Di mercoledì 10 agosto 2022) Liliana Resinovich è morta "due, massimo tre giorni prima" del suo ritrovamento avvenuto il 5 gennaio scorso nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste, un decesso per asfissia, una morte ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Liliana Resinovich è morta "due, massimo tre giorni prima" del suo ritrovamento avvenuto il 5 gennaio scorso nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di, un decesso per asfissia, una morte ...

ilpensologo : Ilary Blasi a Cortina, Signorini 'L'ho trovata bene. È una donna che sa il fatto suo ed è qui per allontanarsi da t… - positanonews : #Cronaca Ravello, donna trovata morta in casa dopo tre giorni - infoitcultura : Ilary Blasi a Cortina, Signorini: «L'ho trovata bene. E' una donna che sa il fatto suo ed è qui per allontanar - cronacacampania : Provincia di Frosinone – Donna tovata senza vita in una scarpata. Tragedia ad Alvito - cuba98w : RT @fanpage: Svolta nel caso Liliana Resinovich. Secondo i consulenti la donna scomparsa da casa il 14 dicembre scorso e poi trovata morta… -