Da Vestiaire Collective a Vinted | da Rebelle a Depop

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Regali sbagliati, acquisti fatti per impulso e rimasti con il cartellino nell’armadio per mesi, abiti e accessori che non ci stanno più o che non rispecchiano più il nostro gusto. Il grande successo che le app per vendere vestiti usati (e per comprarli) stanno avendo negli ultimi anni ha assolutamente senso. Ognuno di noi si ritrova spesso davanti a un guardaroba pieno zeppo di cose senza mai trovare quella giusta da mettere. O indossando sempre gli stessi pezzi. Fare posto nell’armadio e vendere quello che non va bene per noi ha più di un vantaggio. Oltre ad ottenere spazio e ordine, il primo è senza dubbio rappresentato da una più o meno piccola fonte di guadagno extra. Il secondo è che si tratta di uno shopping sostenibile. Perché rimette in circolo una grande quantità di abbigliamento senza i costi e i danni ambientali della produzione e della messa in vendita. Per chi compra, poi, ...