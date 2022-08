Cremonese, Okereke: «Ecco la ricetta per la salvezza. Osimhen? In comune abbiamo questo» (Di mercoledì 10 agosto 2022) David Okereke, attaccante della Cremonese, si è raccontato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, le sue parole L’attaccante della Cremonese David Okereke ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. CHE GIOCATORE E’ – «Mi piace attaccare la profondità, però con il tecnico e i miei compagni stiamo cercando di migliorare sotto altri aspetti per sorprendere gli avversari, rendendo il nostro gioco più imprevedibile».LOTTA salvezza – «L’esperienza dell’anno scorso mi è servita molto. Mi ha fatto capire che in Serie A bisogna tenere sempre alta la concentrazione. Cercando di non focalizzarsi troppo sugli errori, imparando da questi e poi lasciarli andare e guardare avanti. L’aspetto mentale è importante tanto e forse anche più di quello tecnico».DE KETELAERE – «Sono molto contento per ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 agosto 2022) David, attaccante della, si è raccontato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, le sue parole L’attaccante dellaDavidha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. CHE GIOCATORE E’ – «Mi piace attaccare la profondità, però con il tecnico e i miei compagni stiamo cercando di migliorare sotto altri aspetti per sorprendere gli avversari, rendendo il nostro gioco più imprevedibile».LOTTA– «L’esperienza dell’anno scorso mi è servita molto. Mi ha fatto capire che in Serie A bisogna tenere sempre alta la concentrazione. Cercando di non focalizzarsi troppo sugli errori, imparando da questi e poi lasciarli andare e guardare avanti. L’aspetto mentale è importante tanto e forse anche più di quello tecnico».DE KETELAERE – «Sono molto contento per ...

serieAnews_com : La #Cremonese ufficializza l'acquisto di #Dessers: è il capocannoniere dell'ultima edizione della Conference League… - ildiavolo_d : RT @MilanNewsit: Cremonese, Okereke: 'Sono felice per De Ketelaere, sono sicuro che farà bene al Milan' - Dalla_SerieA : Cremonese, Okereke: 'Ballo dopo i gol per la mia Africa' - - milansette : Cremonese, Okereke: 'Sono felice per De Ketelaere, sono sicuro che farà bene al Milan' #acmilan #rossoneri - sportli26181512 : Cremonese, Okereke: 'Sono felice per De Ketelaere, sono sicuro che farà bene al Milan': David Okereke, attaccante d… -