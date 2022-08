Cosa è stato Issey Miyake per il mondo della moda e del design (Di mercoledì 10 agosto 2022) Alto, bello, la carnagione ambrata tipica di una particolare etnia giapponese, Kazunaru Miyake (questo il suo vero nome) è nato il 22 aprile 1938. Camminava zoppicando a causa della bomba sganciata su Hiroshima, sua città natale, il 6 agosto 1945. Nel 1963 si laurea in design alla Tama Art University di Tokyo. Nel 1968 vive il maggio ’68 a Parigi. In seguito si sposta a New York, dove nel 1970 fonda il Miyake design Studio e nel 1971 dà vita alla sua prima sfilata. Miyake è stato tra i primi designer giapponesi a sfilare all’interno della fashion week parigina (1973) secondo solo a Kenzo Takada che lo aveva fatto dal 1969. Insieme a Yohji Yamamoto e Rei Kawakubo Miyake è stato protagonista di un’ondata ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 10 agosto 2022) Alto, bello, la carnagione ambrata tipica di una particolare etnia giapponese, Kazunaru(questo il suo vero nome) è nato il 22 aprile 1938. Camminava zoppicando a causabomba sganciata su Hiroshima, sua città natale, il 6 agosto 1945. Nel 1963 si laurea inalla Tama Art University di Tokyo. Nel 1968 vive il maggio ’68 a Parigi. In seguito si sposta a New York, dove nel 1970 fonda ilStudio e nel 1971 dà vita alla sua prima sfilata.tra i primier giapponesi a sfilare all’internofashion week parigina (1973) secondo solo a Kenzo Takada che lo aveva fatto dal 1969. Insieme a Yohji Yamamoto e Rei Kawakuboprotagonista di un’ondata ...

CarloCalenda : E questo è stato il mio vero errore. Per la seconda volta in vita mia ritenere che il @pdnetwork avesse deciso cosa… - chetempochefa : “Non ci sono parole che possano esprimere lo stato d’animo mio. Ho visto adesso dei bambini nella sala di rianimazi… - AlbertoBagnai : L’unica cosa non cattiva fatta da Speranza è stato il bonus psicologo. Peccato che ne abbiano approfittato in pochi… - criva222 : RT @GiulioMarini2: @gparagone Il pass è stato staccato dalla Commissione Europea per mancanza dei requisiti di efficacia e di rispetto del… - MarzialiMarta : RT @GuidoCrosetto: Attaccatemi, insultarmi, fate tutto ciò che volete. Fa parte del gioco e per alcuni del lavoro. Una sola cosa dovete evi… -