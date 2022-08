Compra e vendi auto senza rischiare la truffa con Pleggit; una fantastica App che può salvarti il portafoglio! (Di mercoledì 10 agosto 2022) Una app per garantire che il processo di Compravendita di autoveicoli usati sia sicuro e senza rischi per nessuna delle parti coinvolte: si chiama Pleggit ed è un servizio fornito dalla startup milanese GMS S.r.l., che ha l’obiettivo di proteggere da truffe e rendere le transazioni sicure attraverso una applicazione mobile semplice ed intuitiva. Scopriamola insieme. La app Pleggit è stata ideata e sviluppata dalla startup milanese GMS S.r.l. – ComputerMagazine.it“Sicuro chi vende, sicuro chi Compra”: questo lo slogan che compare nella Home Page del sito web ufficiale della app Pleggit, sviluppata da una startup milanese, la GMS S.r.l., con l’obiettivo di offrire un supporto di intermediazione nei processi di ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 10 agosto 2022) Una app per garantire che il processo dita diveicoli usati sia sicuro erischi per nessuna delle parti coinvolte: si chiamaed è un servizio fornito dalla startup milanese GMS S.r.l., che ha l’obiettivo di proteggere da truffe e rendere le transazioni sicure attraverso una applicazione mobile semplice ed intuitiva. Scopriamola insieme. La appè stata ideata e sviluppata dalla startup milanese GMS S.r.l. – ComputerMagazine.it“Sicuro chi vende, sicuro chi”: questo lo slogan che compare nella Home Page del sito web ufficiale della app, sviluppata da una startup milanese, la GMS S.r.l., con l’obiettivo di offrire un supporto di intermediazione nei processi di ...

Mattia_Beo : @crypto_gateway Beh ma non era “compra quando è rosso e vendi quando è verde?” - FracapN : RT @ciroT1983: Oramai totalmente anestetizzati, privati di ogni ambizione, ci eccitiamo per le cessioni e per i soldi incassati. Compra, v… - BornToBeCrypto : @TriggerSouth39 @AngeloniFilippo I dubbi segnalano inteligenza?? #Bitcoin è la madre di tutto. Compra basso, vendi a… - signordominic : RT @shshmdssh: Oh Antonio sbancator Te quiero mi amor Sveglia suona Buco in pancia Scendo moka radio canna Salgo denti doccia barba Leggo l… - ciroT1983 : Oramai totalmente anestetizzati, privati di ogni ambizione, ci eccitiamo per le cessioni e per i soldi incassati. Compra, vendi e vattene. -