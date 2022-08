Claudio Amendola e Francesca Neri stanno divorziando? L’attore fa chiarezza | «Ecco come stanno le cose Non so…»

Leggi su blog.libero

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Claudiain crisi con sua moglie? Nelle ultime settimane si erano rincorse diverse voci che raccontavano di una presunta rottura della coppia, con divorzio in vista. Nessuno dei due diretti interessati aveva fatto pubblicamente, fino a oggi. A raccontare la verità dei fatti è stato: «Non è assolutamente vero, per carità. Non capisco chi possa avere messo in circolazione una voce del genere. Vi prego, non scherziamo», ha dettoa DiPiùTv. Nessuna rottura dunque, l’amore tra i due prosegue.insieme da 25 anni. I due non sono mai stati molto sotto i riflettori. Recentemente l’attrice è stata in ...