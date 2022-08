Cento soccorritori non riescono a salvare il beluga di 800 kg intrappolato nella Senna video

(Di mercoledì 10 agosto 2022) E’ morto ilche era rimastoin una chiusa della, in Francia, a una settantina di chilometri da Parigi. Lo hanno riferito le autorità francesi. Le condizioni di salute del cetaceo, già precarie dopo aver rifiutato il cibo per giorni, si sono aggravate durante una missione di salvataggio senza precedenti che avrebbe dovuto riportarlo in mare aperto. Dopo quasi sei ore di lavoro e diversi tentativi, ai quali hanno partecipato 24 subacquei e decine ditra cui membri della Ong Sea Sheperd, la balena dal peso di 800 chilogrammi è stata sollevata dal fiume con una rete e una gru verso le 4 di questa mattina. Una volta collocata su una chiatta, è stata curata da una dozzina di veterinari, ma non ce l’ha fatta. Le immagini del tentativo di salvataggio del ...

VareseNoi.it

... anche grazie a percorsi formativi, che rendono iuna figura chiave, assieme al ... determinate in percentuale non superiore al 6 perdelle risorse attribuite alle associazioni di ...... anche grazie a percorsi formativi, che rendono iuna figura chiave, assieme al ... determinate in percentuale non superiore al 6 perdelle risorse attribuite alle associazioni di ... Recuperato lo speleologo ferito a cento metri di profondità alle Grotte di Remeron: è stato estratto dagli specialisti del Soccorso Alpino e portato in ospedale Parla il medico Corrado Camerini, delegato regionale del Soccorso alpino lombardo per il settore speleologico. Impiegate decine di volontari con anni di formazione. Fondamentale il ritorno in superfic ...Dal Messico e dal Venezuela sono arrivati oltre cento operatori esperti e quattro aerei carichi di sostanze chimiche antincendio ...