Alessandro Di Battista taglia i ponti con i Cinque Stelle (Di mercoledì 10 agosto 2022) Un parricidio a tutti gli effetti seppur in senso metaforico e declinato in termini di ideali e principi. È quello che Alessandro Di Battista ha compiuto nei confronti di Beppe Grillo, "padre" del Movimento Cinque Stelle, di cui Dibba è stato "figlio". L'ex deputato M5S Alessandro Di Battista sostiene che non c'erano le condizioni, che si aspettava "garanzie politiche" che non sono arrivate In un video sui social spiega perché ha deciso di non candidarsi alle prossime elezioni politiche. L'ex deputato M5S sostiene che non c'erano le condizioni, che si aspettava "garanzie politiche" che non sono arrivate. Ma gratta gratta alla fine le garanzie che cercava erano fin troppo ambiziose per non dire spudorate. Di Battista dice senza troppi giri di parole che si sarebbe ...

Agenzia_Ansa : M5s, Alessandro Di Battista spiega in un video le motivazioni della sua scelta di non candidarsi alle parlamentarie… - fanpage : 'Luigi Di Maio non ha un voto. Chi conosce il fanciullo di oggi, lo evita. Trasformista, disposto a tutto, arrivist… - Profilo3Marco : RT @LaNotiziaTweet: Alessandro Di Battista non si candida e attacca il #M5S: 'Non mi vogliono'. E poi la stoccata a Grillo: 'Sotto di lui n… - BruscaNino : RT @Virus1979C: “Alessandro Di Battista è una persona che considero interlocutore autentico, serio, leale, rispetto la sua scelta, non cond… - LaNotiziaTweet : Di Battista taglia i ponti con il #M5S. E accusa Grillo padre-padrone. L’ex deputato riconosce la lealtà di Conte.… -