Vaiolo delle scimmie | bambina di 4 anni contagiata in Germania | non presenta sintomi

Agenzia_Ansa : Per fronteggiare l'emergenza da vaiolo delle scimmie bisogna rendere subito pubblici e accessibili tutti i dati e g… - Agenzia_Ansa : Parte dallo Spallanzani di Roma la campagna vaccinale per il vaiolo delle scimmie. Dopo la circolare del ministero… - Adnkronos : Le preoccupazioni di Anthony Fauci, a capo della task force sanitaria della Casa Bianca: il #Covid-19 'ci ha preso… - AlokaChiarelli : RT @pbecchi: Fatemi capire una cosa: iniziamo una nuova campagna di vaccinazione contro il cosiddetto “vaiolo delle delle scimmie”, che for… - Stibba_Maria : RT @pbecchi: Fatemi capire una cosa: iniziamo una nuova campagna di vaccinazione contro il cosiddetto “vaiolo delle delle scimmie”, che for… -

E non ci sono solo i primi dieci selezionati tra le 600 email arrivate dopo l'annuncio dell'avvio alla vaccinazione contro ilscimmie, Monkeypox virus . C'è anche chi ha richiesto un ...C'è un primo bambino contagiato dalscimmie . È una bambina di 4 anni di Pforzheim, nel sud - ovest della Germania, ed è il primo caso pediatrico discimmie (monkeypox) confermato nel Paese. Lo ha comunicato il ...ROMA – Sono 599 i casi confermati di vaiolo delle scimmie in Italia, con un incremento di 54 casi rispetto all’ultima rilevazione. Lo rileva il bollettino settimanale del ministero della Salute. I cas ...Vaiolo delle scimmie: al via la vaccinazione Oggi, lunedì 8 agosto, è partita presso l'Istituto la campagna di vaccinazione contro il vaiolo delle scimmie . Con una nota, la struttura ha fatto trapela ...