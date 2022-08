Tottenham Udogie, gli Spurs hanno chiuso per l’esterno: le ultime (Di martedì 9 agosto 2022) Tottenham e Udinese hanno raggiunto l’accordo per Udogie e nei prossimi giorni verrà formalizzata la trattativa Tottenham e Udinese hanno raggiunto l’accordo per Udogie e nei prossimi giorni verrà formalizzata la trattativa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, in questi giorni gli Spurs chiuderanno la trattativa e lasceranno il classe 2002 in prestito all’Udinese. Trattativa chiusa sulla base di 18 milioni più 7 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 agosto 2022)e Udineseraggiunto l’accordo pere nei prossimi giorni verrà formalizzata la trattativae Udineseraggiunto l’accordo pere nei prossimi giorni verrà formalizzata la trattativa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, in questi giorni glichiuderanno la trattativa e lasceranno il classe 2002 in prestito all’Udinese. Trattativa chiusa sulla base di 18 milioni più 7 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

