Torna a casa per partecipare al funerale del fratello e muore: entrambi uccisi dal morso di un serpente velenoso (Di martedì 9 agosto 2022) Tragedia familiare in India. Un uomo, Tornato nel proprio villaggio natale per partecipare al funerale del fratello, ucciso dal morso di un serpente velenoso, è morto nel sonno proprio per lo stesso motivo, un morso del serpente velenoso. Stando alle ricostruzioni dell’agenzia di stampa “Press Trust of India”, il drammatico incidente è accaduto nello stato del Bihar. Govind Mishra, seconda vittima del rettile, aveva 22 anni, mentre il fratello, Avind, ne aveva 38 ed era padre di tre figli. Il sovrintendente di Polizia del distretto ha reso noto, poi, che un altro parente della famiglia, Chandrashekar Pandey, è stato trasportato in ospedale per un ulteriore morso dello stesso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Tragedia familiare in India. Un uomo,to nel proprio villaggio natale peraldel, ucciso daldi un, è morto nel sonno proprio per lo stesso motivo, undel. Stando alle ricostruzioni dell’agenzia di stampa “Press Trust of India”, il drammatico incidente è accaduto nello stato del Bihar. Govind Mishra, seconda vittima del rettile, aveva 22 anni, mentre il, Avind, ne aveva 38 ed era padre di tre figli. Il sovrintendente di Polizia del distretto ha reso noto, poi, che un altro parente della famiglia, Chandrashekar Pandey, è stato trasportato in ospedale per un ulterioredello stesso ...

Agenzia_Ansa : Prestata in primavera a Londra, per una grande mostra della National Gallery dedicata ai 500 anni dalla morte di Ra… - ninotelia1 : RT @artemisiaitaly: LA FORNARINA TORNA A CASA! Dopo un soggiorno alla National Gallery di Londra, cui era stata prestata in primavera per… - FQMagazineit : Torna a casa per partecipare al funerale del fratello e muore: entrambi uccisi dal morso di un serpente velenoso - Vincenz79568339 : @berlusconi @EPPGroup Ma italianisti mai? Dai vecchio torna a casa - ascarpulla : RT @artemisiaitaly: LA FORNARINA TORNA A CASA! Dopo un soggiorno alla National Gallery di Londra, cui era stata prestata in primavera per… -