QN Motori

Da pochi giorni neiPoint by Eni è possibile richiedere la sostituzione del dispositivo recandosi direttamente presso la stazione senza necessità di prenotare l'operazione tramite app; è ...Il serviziosi: con Next, l'assistenza comincia già dall'apertura del cancello carrabile e arriva fino al Cashback. Ecco perché. La sua funzione primaria è farci evitare le code ai caselli, ... Telepass rafforza la presenza territoriale per l’assistenza agli automobilisti Telepass rafforza la presenza territoriale per l’assistenza agli automobilisti. Oltre 400 punti su tutto il territorio nazionale.Spesso criticata dagli utenti per la difficoltà a svolgere alcune pratiche, la Società Telepass comunica di aver migliorato sostanzialmente la rete di assistenza clienti.