Tamberi torna dopo il Covid e vince Jacobs aspetta e si fa un selfie con Mou

Eurosport_IT : E ANDIAMO GIMBO! ???? Tamberi torna a vincere a due settimane dalla positività al Covid! L'azzurro ha avuto la megl… - Agenzia_Ansa : Al rientro alle gare dopo il quarto posto ai Mondiali di Eugene, Gianmarco Tamberi ha vinto la tappa Gold del Conti… - horottoilvetro : RT @Eurosport_IT: E ANDIAMO GIMBO! ???? Tamberi torna a vincere a due settimane dalla positività al Covid! L'azzurro ha avuto la meglio su… - grafuio : RT @Eurosport_IT: E ANDIAMO GIMBO! ???? Tamberi torna a vincere a due settimane dalla positività al Covid! L'azzurro ha avuto la meglio su… - grooving975 : RT @Eurosport_IT: E ANDIAMO GIMBO! ???? Tamberi torna a vincere a due settimane dalla positività al Covid! L'azzurro ha avuto la meglio su… -

Al secondo posto un possibile rivale negli Europei, il tedesco Tobias Potye che ha superato 2,24 come, ma alla seconda prova. Entrambi hanno sbagliato a 2,27,si è tenuto un terzo ...Siache Potye hanno provato a saltare anche a 2,27 ma senza riuscirci. Esito negativo anche per il 2,30, che l'azzurro ha tentato dopo aver già incassato la vittoria. La Gazzetta scrive che ...Gimbo c’è, Jacobs piace a Mou, ma chissà se potrà riprovarci agli Europei dopo la delusione mondiale. Aspettando il verdetto della risonanza, il campione di Tokyo su 100 metri e staffetta 4x100 si è c ...Il marchigiano è riuscito a vincere la gara grazie a un percorso netto fino a 2.24 metri. Per la cronaca quarta piazza del messicano Edgar Rivera (2.18), quinta dell’ungherese Peter Bakosi (2.18), ses ...